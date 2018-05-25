Тіна Кароль показала чоловіка своєї мрії в новому кліпі (відео)

У новому кліпі Тіна Кароль разом зі своїм балетом танцює у білих вбраннях з весняно-літньої колекції українського модного бренду The FLOW.

Тіна Кароль випустила кліп на пісню «Чоловік моєї мрії». У ніжному відео співачка втілює ідеал материнства — вся в білому вона оточена дітьми, і разом з іншими жінками піклується про них: готує, пере, залагоджує спати.

Читайте такожНесподіване зізнання: учасник Євробачення-2017 зробив цікаву пропозицію Тіни Кароль

У новому кліпі Тіна Кароль разом зі своїм балетом танцює у білих вбраннях з весняно-літньої колекції українського модного бренду The FLOW.

Шанувальники неоднозначно оцінили нову відеороботу української співачки:

"Це просто чудово!!! Богиня"

"Яке гарне, позитивне відео і музика ;-)"

"Красиво, звичайно, але це ж копія одного з кліпів Beyonce, з візуального альбому "Лимонад". А пісня дуже схожа на пісню Адель. З-за цього язик не повертається назвати цю роботу шедевром"