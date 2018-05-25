Як Зіанджа: Іван Дорн постав у жіночій подобі та спантеличив мережу (фото)

У коментарях співака порівнюють зі співачкою-трансгендером Зіанджею.

Український співак Іван Дорн спантеличив своїх шанувальників дивним фото в одній із соцмереж.

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Артист у своєму Instagram опублікував знімок, на якому він позує в образі жінки з довгим світлим волоссям і в нестандартному фіолетовому костюмі.

При цьому сам Дорн нібито хотів цією фотографією звернути увагу на свої ноги, а саме на пальці. "Настав час відкрити секрет! У мене шість пальців на правій нозі!" – написав співак.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Іван Дорн записав відеозвернення, на якому запросив усіх охочих на концерт 1 червня в Києві. Музикант додав, що місце проведення виступу він повідомить за дві години до початку заходу.