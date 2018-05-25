Дуа Ліпа у Києві: світова зірка показала ролик з НСК "Олімпійський" (відео)

Сьогодні у 22-річної співачки був день зустрічі з пресою.

Відома британська співачка Дуа Ліпа прибула до України, де візьме участь у відкритті фіналу Ліги чемпіонів між мадридським "Реалом" і "Ліверпулем".

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Сьогодні у 22-річної співачки був день зустрічі з пресою. На захід вона одягла яскраве плаття в горошок від українського бренду MARIANNA SENCHINA. Відомо, що з брендом Дуа почала співпрацювати ще давно, близько двох років тому.

Зазначимо, що Ліпа стала дуже популярною досить недавно. Зараз її кліпи на YouTube збирають нереальна кількість переглядів. Так, її кліп на пісню "New rules" на YouTube зібрав 1,2 мільярдів переглядів.

У 14 років Дуа завела YouTube каналу і почала робити кавери на пісні Крістіни Агілери і Неллі Фуртадо. У 2015 році Липа почала працювати над своїм дебютним альбомом на лейблі Warner Bros. Records.