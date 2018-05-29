Пікантний курйоз: Даша Астаф'єва "засвітила" груди на концерті (відео)

Навіть без оголених грудей сукня Астаф'євої була достатньо провокаційною.

На одному з відео концерту "Ліга зірок" користувачі мережі змогли розгледіти не тільки нову зачіску Даші Астаф'євої, але й її пікантні частини тіла.

Перформанс Даші Астаф'євої привабив глядачів не стільки її виконанням пісні "Врятуй мене або убий" (хоча деякі відзначили схожість манери співу Астаф'євої та одіозною Ольги Бузової), скільки груди співачки, які на кілька секунд "вистрибнули" з глибокого декольте сукні, передає "Телекритика".

Читайте такожУкраїнська зірка Playboy прокоментувала кардинальну зміну іміджу (фото)

Інтернет-користувачі не залишили цей дрібний інцидент без уваги й написали під відео коментарі з вказівкою точного часу, коли зірка Playboy випадково оголила груди: 6 хвилин 25 секунд.

Зазначимо, що на початку виступу Астаф'єва була одягнена у довгий червоний лаковий плащ, який пізніше зняла, залишившись лише в сукні. Навіть без оголених грудей вона була досить провокаційною: крім глибокого декольте, вона була настільки короткою, що ледве прикривала сідниці артистки.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, днями співачка і модель Даша Астаф'єва здивувала шанувальників тим, що кардинально змінила імідж і стала блондинкою.