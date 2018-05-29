Лобода після пологів поділилася пікантним фото
11:30, 29 травня 2018Суспільство
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У коментарях прихильники Лободи пишуть, що вона має дуже гарний вигляд.
Лобода похвалилася новим фото / instagram.com/lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно народила другу доньку, поділилася з шанувальниками пікантним фото.
Знімок артистка опублікувала у своєму Instagram-акаунті. На ньому Лобода позує з оголеними грудьми.
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Відверте фото української виконавиці набрало понад 105 тисяч лайків. У коментарях фани співачки запитують, хто батько дитини, й захоплюються зовнішністю артистки.
Раніше українська співачка Світлана Лобода показала першу фотографію новонародженої доньки. Пологи проходили в Лос-Анджелесі.
"Дякую тобі за те, що зробив це диво можливим ❤", - йдеться у підписі співачки під знімком.
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