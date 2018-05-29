Лобода після пологів поділилася пікантним фото

11:30, 29 травня 2018
Суспільство
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Лобода похвалилася новим фото / instagram.com/lobodaofficial

Знімок артистка опублікувала у своєму Instagram-акаунті. На ньому Лобода позує з оголеними грудьми.

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Відверте фото української виконавиці набрало понад 105 тисяч лайків. У коментарях фани співачки запитують, хто батько дитини, й захоплюються зовнішністю артистки.

Раніше українська співачка Світлана Лобода показала першу фотографію новонародженої доньки. Пологи проходили в Лос-Анджелесі.

"Дякую тобі за те, що зробив це диво можливим ❤", - йдеться у підписі співачки під знімком.

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Теги: #фото#Світлана Лобода