Лобода після пологів поділилася пікантним фото

У коментарях прихильники Лободи пишуть, що вона має дуже гарний вигляд.

Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно народила другу доньку, поділилася з шанувальниками пікантним фото. Знімок артистка опублікувала у своєму Instagram-акаунті. На ньому Лобода позує з оголеними грудьми. Читайте такожЛобода народила: співачка підтвердила, що стала мамою вдруге Відверте фото української виконавиці набрало понад 105 тисяч лайків. У коментарях фани співачки запитують, хто батько дитини, й захоплюються зовнішністю артистки. Раніше українська співачка Світлана Лобода показала першу фотографію новонародженої доньки. Пологи проходили в Лос-Анджелесі. "Дякую тобі за те, що зробив це диво можливим ❤", - йдеться у підписі співачки під знімком.

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