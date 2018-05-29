Новоспечена матуся Світлана Лобода "засвітила" груди на фото
12:04, 29 травня 2018Суспільство
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На чорно-білому фото, співачка позує біля дзеркала в сукні з глибоким декольте.
Співачка чудово виглядає чпустя всього кілька днів після пологів / Instagram Світлана Лобода
Співачка Світлана Лобода, яка 24 травня вдруге стала мамою, поділилася пікантним знімком.
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На чорно-білому фото, яке співачка опублікувала в Instagram, вона позує біля дзеркала в сукні з глибоким декольте.
Шанувальники співачки в комменатриях відзначили, що вона відмінно виглядає через короткий час після пологів.
Як повідомляв УНІАН, співачка Світлана Лобода офіційно підтвердила, що стала мамою вдруге. На сторінці виконавиці у Facebook з'явився пост, в якому повідомляється, що Світлана народила другу доньку. Дівчинка з'явилася на світ 24 травня, в Лос-Анджелесі в госпіталі Сідарс Синай.
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