Новоспечена матуся Світлана Лобода "засвітила" груди на фото

На чорно-білому фото, співачка позує біля дзеркала в сукні з глибоким декольте.

Співачка Світлана Лобода, яка 24 травня вдруге стала мамою, поділилася пікантним знімком.

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На чорно-білому фото, яке співачка опублікувала в Instagram, вона позує біля дзеркала в сукні з глибоким декольте.

Шанувальники співачки в комменатриях відзначили, що вона відмінно виглядає через короткий час після пологів.

Як повідомляв УНІАН, співачка Світлана Лобода офіційно підтвердила, що стала мамою вдруге. На сторінці виконавиці у Facebook з'явився пост, в якому повідомляється, що Світлана народила другу доньку. Дівчинка з'явилася на світ 24 травня, в Лос-Анджелесі в госпіталі Сідарс Синай.