Настя Каменських показала, як виглядає без макіяжу (фото)
13:07, 29 травня 2018Суспільство
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На фото Каменських позує в домашньому халаті і з пучком на голові.
Instagram Настя Каменських
Українська співачка Настя Каменських, яку останнім часом часто критикують через зміни у зовнішності, поділилася знімком, де вона без макіяжу.
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Знімок вона опублікувала в Stories в своєму Instagram.
На фото Каменських позує в домашньому халаті і з пучком на голові.
Як повідомляв УНІАН, останне фото Насті Каменських викликало справжній шквал компліментів від шанувальників і зібрав десятки тисяч "лайків".
"Дуже добре тут вийшла!", "Тобі дуже йде з такою зачіскою", "Вау! виглядаєш на 17!", "Ну, інша справа! Дуже красиво! Настя схожа на колишню!", - розсипалися в компліментах шанувальники.
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