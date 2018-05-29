Настя Каменських показала, як виглядає без макіяжу (фото)

На фото Каменських позує в домашньому халаті і з пучком на голові.

Українська співачка Настя Каменських, яку останнім часом часто критикують через зміни у зовнішності, поділилася знімком, де вона без макіяжу.

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Знімок вона опублікувала в Stories в своєму Instagram.

На фото Каменських позує в домашньому халаті і з пучком на голові.

Як повідомляв УНІАН, останне фото Насті Каменських викликало справжній шквал компліментів від шанувальників і зібрав десятки тисяч "лайків".

"Дуже добре тут вийшла!", "Тобі дуже йде з такою зачіскою", "Вау! виглядаєш на 17!", "Ну, інша справа! Дуже красиво! Настя схожа на колишню!", - розсипалися в компліментах шанувальники.