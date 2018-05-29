Надія Мейхер стала блондинкою і показала груди у відвертій сукні (фото)

На фото у Мейхер коротка стрижка і світле волосся.

Колишня солістка "ВІА Гри" Надажда Мейхер поділилася з шанувальниками свіжим фото.

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На знімку, опублікованому в Instagram, співачка позує у відвертій сукні з глибоким декольте, що відкриває її груди.

Проте більшу увагу шанувальників привернула нова зачіска зірки. У Мейхер на фото коротка стрижка і світле волосся. Судячи з усього, співачка одягла перуку для зйомок нового кліпу.

Як повідомляв УНІАН, Настя Каменських показала, як виглядає без макіяжу. На фото Каменських позує в домашньому халаті і з пучком на голові.