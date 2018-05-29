У родині популярного українського артиста Олега Винника сталося горе

15:01, 29 травня 2018
Суспільство
3123 0
У Винника померла мама / фото viva.ua

Сумну новину журналістам ТСН підтвердили односельці, які мешкають у Жашківському районі.

Земляки жінки також розповіли, що її не стало вчора у лікарні. Причину смерті односельці називати відмовилися.

Читайте також"Дякую за янгольські крила": Олег Винник публічно зізнався коханій у почуттях

Також стало відомо, що в останні хвилини життя Олег Винник не зміг бути поряд з мамою. 

Ганна Яківна декілька тижнів тому відсвяткувала ювілей – їй виповнилося 80 років. До ювілею мами Олег Винник хотів дати концерт у рідному селі, проте цього так і не сталося.

"Таке життя. Вона завжди дивилася на нього по телевізору. Знала, що син у неї зірка і раділа за нього", - сказали односельці.

Вони розповіли, що у подвір'ї будинку, де мешкала мама співака, щойно завершили класти тротуарну плитку. Після завершення ремонту родина планувала відсвяткувати ювілей Ганни Яківни. 

Раніше Винник прокоментував свою відмову від виступів у Росії. Артист заявив, що не розуміє, як можна їхати до країни-агресора, коли на Донбасі гинуть люди.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #смерть#мати#Олег Винник