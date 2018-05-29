У родині популярного українського артиста Олега Винника сталося горе

В Олега Винника померла мама. Похорон відбудеться у середу, 30 травня.

У родині популярного українського співака Олега Винника сталося горе. На 81-му році пішла з життя мама виконавця Ганна Яківна.

Сумну новину журналістам ТСН підтвердили односельці, які мешкають у Жашківському районі.

Земляки жінки також розповіли, що її не стало вчора у лікарні. Причину смерті односельці називати відмовилися.

Читайте також"Дякую за янгольські крила": Олег Винник публічно зізнався коханій у почуттях

Також стало відомо, що в останні хвилини життя Олег Винник не зміг бути поряд з мамою.

Ганна Яківна декілька тижнів тому відсвяткувала ювілей – їй виповнилося 80 років. До ювілею мами Олег Винник хотів дати концерт у рідному селі, проте цього так і не сталося.

"Таке життя. Вона завжди дивилася на нього по телевізору. Знала, що син у неї зірка і раділа за нього", - сказали односельці.

Вони розповіли, що у подвір'ї будинку, де мешкала мама співака, щойно завершили класти тротуарну плитку. Після завершення ремонту родина планувала відсвяткувати ювілей Ганни Яківни.

Раніше Винник прокоментував свою відмову від виступів у Росії. Артист заявив, що не розуміє, як можна їхати до країни-агресора, коли на Донбасі гинуть люди.