У родині популярного українського артиста Олега Винника сталося горе
У родині популярного українського співака Олега Винника сталося горе. На 81-му році пішла з життя мама виконавця Ганна Яківна.
Сумну новину журналістам ТСН підтвердили односельці, які мешкають у Жашківському районі.
Земляки жінки також розповіли, що її не стало вчора у лікарні. Причину смерті односельці називати відмовилися.
Читайте також"Дякую за янгольські крила": Олег Винник публічно зізнався коханій у почуттях
Також стало відомо, що в останні хвилини життя Олег Винник не зміг бути поряд з мамою.
Ганна Яківна декілька тижнів тому відсвяткувала ювілей – їй виповнилося 80 років. До ювілею мами Олег Винник хотів дати концерт у рідному селі, проте цього так і не сталося.
"Таке життя. Вона завжди дивилася на нього по телевізору. Знала, що син у неї зірка і раділа за нього", - сказали односельці.
Вони розповіли, що у подвір'ї будинку, де мешкала мама співака, щойно завершили класти тротуарну плитку. Після завершення ремонту родина планувала відсвяткувати ювілей Ганни Яківни.
Раніше Винник прокоментував свою відмову від виступів у Росії. Артист заявив, що не розуміє, як можна їхати до країни-агресора, коли на Донбасі гинуть люди.