Голос тремтів: Олег Винник на концерті у Тернополі заговорив про смерть мами (відео)

Артист пояснив, чому у трагічний день не скасував виступ.

Хоча я і не фанат але було супер #олегвинник #тернопіль Допис, поширений Tania Antoshchuk (@antoshchuktania) 29 Тра 2018 р. о 2:07 PDT

Український співак Олег Винник, який 28 травня втратив маму, у вівторок, 29 травня, дав концерт у Тернополі.

Зі сцени виконавець звернувся до глядачів і пояснив, чому не став скасовувати цей виступ у трагічний для нього день. Голос Олега тремтів і він ледь стримував сльози, передає ТСН.

Винник пояснив, що даючи концерт, він тим самим виконав волю своєї мами. Вона взяла з нього обіцянку, що син ніколи не скасує жодного концерту.

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"Я знаю, за цей концерт мене будуть багато осуджувати. Я хочу сказати лише одне. Я виконую волю божу і прохання своєї матері. Буквально декілька днів тому я телефонував своїй матері, запитав, як справи. Вона просто на декілька днів потрапила до лікарні. Мати мені відповіла, що: "Зі мною все гаразд. Я знаю, мої дні вже підходять. Але ти маєш пообіцяти, що ти будеш здоровим і дарувати людям радість, нести щастя і ніколи не скасуєш жодного концерту", - сказав Олег зі сцени.

Нагадаємо, що мама Олега Винника Ганна Яківна жила у селі на Черкащині. Вона тривалий час хворіла та перенесла три інсульти. Декілька тижнів тому жінці виповнилося 80. До ювілею мами Олег хотів дати концерт у рідному селі, проте не встиг.

Відомо, що мама артиста померла у лікарні в понеділок, 28 травня. Сам Олег Винник у цей час був далеко. В артиста цими днями щільний гастрольний тур Україною. Попри трагічну звістку, він не скасував заплановані концерти. Вчора Олег Винник співав у Тернополі, а свій виступ присвятив пам’яті мами.