Голлівудський актор приїхав до України помолитися (відео)

Брат Алека Болдуїна візьме участь у Національному молитовному сніданку України.

Голлівудський актор, брат Алека Болдуїна Стівен Болдуїн завітав до України.

Він приїхав до Києва, аби взяти участь у Національному молитовному сніданку України, який відбудеться завтра, 31 травня, передає ТСН.

Сьогодні ж під час прес-конференції знаменитість розповів, що в Україні він вперше і йому дуже приємно, як його тут сприйняли.

"Україна – дуже особлива країна. Почуваєшся затишно, ніби вдома. Не кожна країна дає такі відчуття. Думаю, що це українці роблять її такою. Моя дружина з Бразилії – і бразильці вони такі привітні, такі дружні, як на мене, українці – такі ж", - сказав Болдуїн.

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У коментарі журналісту Стівен поділився, чи знає він, що в Україні йде війна.

"Моя місія в Україні – духовна. Для мене важливо, що Бог є всюди. У політиці та конфліктах, як нині у вашій країні, легко сказати – ті неправі, а ці праві, але важко сказати – Бог і є відповідь. Я тут, щоб нести цю думку", - відповів на це актор.

Зізнався Стівен, що молиться за свого брата Алека, бо тому вже 60, а у нього лише нещодавно народилася п'ята дитина.

"Мій брат у дуже неординарному становищі тепер – йому 60 років і він має четверо маленьких дітей. Ми молимось за нього. Неважливо, наскільки ти успішний, це завжди нелегко – мати стільки маленьких дітей, але він добре порається", - зауважив Болдуїн-молодший.

Стівен зізнався, що йому ніколи не доводилося заздрити більш успішному та відомому брату Алеку, бо вважає, у кожного з них свій шлях.

"Ні, ніколи. Сенс не в тому, наскільки ти відомий, а за що саме ми став відомим. Я краще оберу рай замість Голлівуду", - поділився Стівен.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, голлівудський актор Алек Болдуїн уп’яте став батьком. У 60-річної зірки та його 34-річної дружини 17 травня народився син.