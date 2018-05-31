У новому кліпі любительки Росії Ані Лорак побачили плагіат (відео)

Користувачі в коментарях після перегляду кліпу співачки на YouTube-каналі пишуть, що нова пісня Ані Лорак нагадує трек Світлани Лободи.

У новому кліпі української співачки, любительки Росії Ані Лорак на пісню "Сумасшедшая" побачили плагіат.

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Користувачі в коментарях після перегляду кліпу співачки на YouTube-каналі пишуть, що нова пісня Ані Лорак нагадує трек Світлани Лободи.

"Кліп гарний. Лорак красива, чудово все... але це так нудно, ні якоїсь ідеї, пісня звичайна, нагадав чимось Лободу - "Твои глаза". ... все завжди дуже одноманітно, хотілося б якогось вибуху, ну вообщем вона може краще!", - пише один із користувачів. "Пародія на кліп Лободи "Твои глаза", - зазначає інший. "Крутий кліп, але таке відчуття що є елементи з кліпу Лободи "Твои глаза", напевно одна локація або один режисер!", - продовжують коментатори.

Деякі користувачі побачили в роботі самоплагіат: "Кліп схожий на старі її роботи (там теж заправка, машина з відкритим верхом, море і постіль). І в пісні теж банальщина, під кінець тиша і гучне повторення приспіву".

Як повідомляв УНІАН, свіже фото Ані Лорак розкритикували в Instagram.