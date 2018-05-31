З діамантовим мікрофоном і в рожевій шубі: Настя Каменських порадувала фанатів знімком в стилі ретро

На знімку співачка позує у рожевій шубі і з трояндою в руках.

Настя Каменських продовжує радувати шанувальників оригінальними знімками.

Цього разу зірка опублікувала в Instagram фотографії в стилі ретро.

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На знімку співачка позує у рожевій шубі і з трояндою в руках. Перед нею стоїть мікрофон, обсипаний стразами. На губах у співачки темна помада.

Шанувальники традиційно засипали Каменських позитивними коментарями.

Як повідомляв УНІАН, українську співачку Настю Каменських останнім часом часто критикують за змін у зовнішності. Фанати вважають, що зірка постаріла і переборщила з "уколами краси" та іншими косметичними процедурами. Проте одне з останніх фото співачки викликала справжній шквал компліментів від шанувальників.