Зйомки могли стати останніми: Ані Лорак ледь не загинула

За словами співачки, в автівки під час зйомок кліпу відмовили гальма.

Співачка Ані Лорак, яка у грудні відзначилася на російській премії у Москві, представила новий кліп.

Виконавиця випустила відео на композицію "Сумасшедшая". Цікаво, що під час зйомок кліпу Ані Лорак ледь не загинула, передає ТСН.

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Коли працювали над сценою, де виконавиця зі супутником спускаються серпантином на кабріолеті, в автівки відмовили гальма.

"Попереду урвище, я встигла лише заплющити очі і подумати: "Ну, все". Навіть не зрозуміла, яким дивом в результаті вдалося загальмувати", - розповідала співачка.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у новому кліпі української співачки Ані Лорак на пісню "Сумасшедшая" побачили плагіат.

Користувачі в коментарях після перегляду кліпу співачки на YouTube-каналі пишуть, що нова пісня Ані Лорак нагадує трек Світлани Лободи.