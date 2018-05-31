Зйомки могли стати останніми: Ані Лорак ледь не загинула

12:52, 31 травня 2018
Суспільство
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Виконавиця випустила відео на композицію "Сумасшедшая". Цікаво, що під час зйомок кліпу Ані Лорак ледь не загинула, передає ТСН.

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Коли працювали над сценою, де виконавиця зі супутником спускаються серпантином на кабріолеті, в автівки відмовили гальма.

"Попереду урвище, я встигла лише заплющити очі і подумати: "Ну, все". Навіть не зрозуміла, яким дивом в результаті вдалося загальмувати", - розповідала співачка. 

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у новому кліпі української співачки Ані Лорак на пісню "Сумасшедшая" побачили плагіат.

Користувачі в коментарях після перегляду кліпу співачки на YouTube-каналі пишуть, що нова пісня Ані Лорак нагадує трек Світлани Лободи.

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Теги: #кліп#Ані Лорак