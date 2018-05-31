"Я ріс у селі": Олег Винник розповів про своє минуле

Крім того, в бесіді з журналістами музикант згадав історію походження свого роду і прізвища.

Український співак Олег Винник, шанувальниці якого розповіли про його цілющу силу, поділився історією походження свого роду і прізвища.

Артист став героєм нового випуску видання "Телегід", обкладинку якого прикрасив.Про це повідомляє ТСН. В інтерв'ю виданню Олег також розповів про свій сценічний імідж, різниці між творчістю і показухою. За словами Винник, він сам створює свій образ. Співак віддає перевагу оригінальним дизайнерським речам, які, в основному, купує за кордоном.

"Підходжу до цього практично. Не люблю робити з цього шоу, феєрію, одягатися в пір'я, щоб вбити всіх наповал. Можна вийти на сцену у звичайній футболці і це подобається людям. А можна вийти в блискучому вбранні зі стразами за мільйон доларів і не зробити ніякого враження на публіку. Блищати на сцені не репертуаром, а дорогими речами – це не творчість, а показуха. І це для мене неприйнятно", - зазначив Олег Винник.

Крім того, в бесіді з журналістами музикант згадав історію походження свого роду і прізвища:

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"Мої предки були високими, загалом, знатними молодцями. Добірні, сортові. А, коли мій прадід Єлисей йшов по селу, то всі дівчата ахали – такий високий і гарний він був. А Винники пішли від перших виноградарів і виноробів. У Львівській області є місто Винники, він був заснований ще в 13-му столітті і постачав до князівського столу вино і виноград".

"Я ріс у селі до 16 років. І, звичайно ж, як всі нормальні жителі села їв фрукти-овочі тільки зі свого саду-городу. Не з чуток знаю, що таке посадити картоплю, прополоти її, подгорнуть, зібрати... Мама казала: "Хочеш йти в клуб на танці – спочатку піди на город попрацюй!" І я не соромлюся цього", - розповів співак.

Як повідомлялося, шанувальниці українського співака Олега Винника, який нещодавно заявив, що міг би стати президентом, запевняють, що голос артиста цілющий, а діти засинають під його пісні.