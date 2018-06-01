Настя Каменських представила відверте відео на пісню "Тримай"

У коментарях фани тішаться, що Настя Каменських представила пісню українською.

Популярна українська співачка Настя Каменських презентувала лірик-відео на пісню "Тримай".

Запис, опублікований на YouTube-каналі зірки, викликав захоплення у фанатів. У цій відеороботі Настя Каменських з'явилася в дуже відвертому образі.

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Про прем'єру сама співачка написала в Instagram. "Відбулася прем'єра лірик-відео на пісню "Тримай". Ця пісня для мене дуже особиста, тому і лірик-відео вийшло ніжним та інтимним... Думаю, кожна дівчина упізнає в цьому відео себе. Коли ми закохані, приховати свої почуття та емоції неможливо. Це почуття, яке окрилює, яке я бажаю відчути кожному. Кохайте і будьте коханими!", - йдеться у повідомленні Каменських.

Раніше Настя Каменських порадувала шанувальників оригінальними знімками. На фото співачка позує у рожевій шубі і з трояндою в руках. Перед нею стоїть мікрофон, покритий стразами. На губах у співачки темна помада.