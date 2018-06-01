Зірка "Сватів" вагітна

Зірка "Сватів" Анна Кошмал оголосила про те, що чекає на дитину.

Вчора на кіностудії FILM.UA Юрій Горбунов і Ко розбили тарілку, таким чином оголосивши про старт зйомок повнометражного фільму «Скажене весілля». Рік тому на пітчингах продюсер фільму заявляв, що планує запросити на роль нареченого і нареченої двох зірок французького та українського кіно, а саме актора Омара Сі та актрису Анну Кошмал.

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Однак на презентації виявилося, що головні ролі зіграють інші актори: українка Поліна Василина і француз Джимі Воха-Воха. Але за Анну Кошмал перейматися точно не варто – причина її відсутності більш ніж поважна, передає "Медіаняня".

"Коли Анна Кошмал оголосила про те, що чекає на дитину, ми зрозуміли, що не вкладаємося в наші графіки, і почали шукати інших героїнь, – розповів Юрій Горбунов. – Потім ми знайшли Поліну і дуже зраділи її кандидатурі. Але коли ми представили поруч з нею Омара Сі, зрозуміли, що вони абсолютно один одному не підходять. Омар виявився більше схожий на її батька, ніж нареченого. Тому ми почали шукати іншого актора. Хоча теоретично Омар Сі був готовий у нас зніматися. І за ті гроші, які ми йому пропонували, до того ж йому дуже сподобався наш сценарій. Але у нас є чудовий Джимі Воха-Воха і разом з Поліною вони чудово виглядають".

Анна Кошмал отримала популярність завдяки ролі Жені Ковальової у п'ятому і шостому сезони телесеріалу «Свати», за яку була двічі номінована на українську телевізійну премію «Телетріумф».