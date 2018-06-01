Українка приїхала на російський дитячий пісенний конкурс в окупований Крим (фото, відео)

На "Дитячій новій хвилі" виступить учасниця Голос.Діти.

Учасниця шоу Голос.Діти, 12-річна українка Єва Льопа вирушила на фінал російського конкурсу молодих виконавців "Дитяча нова хвиля-2018", який пройде в анексованому Росією Криму 31 травня та 1 червня.

На своїй сторінці в соцмережі юна співачка поділилася фотографіями з окупованої Ялти, передає Styler.

На сайті російського конкурсу в розділі про конкурсантів опублікована інформація про Єву:

Варто зазначити, що учасники "Дитячої нової хвилі" отримали привітання від президента РФ Володимира Путіна.

"Ваш чудовий проект об'єднав в сонячному Артеку велику творчу команду – визнаних метрів естрадного мистецтва і юних виконавців з Росії та інших країн, став одним з найбільш затребуваних і перспективних починань у сфері міжнародного культурного, гуманітарного співробітництва, а головне, подарував дітям прекрасну можливість проявити свій талант, зробити крок до вершин музичного Олімпу", - написав Путін.