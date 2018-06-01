Лобода розповіла про пологи та відмовилася відповідати на два питання журналістів

За словами Лободи, дівчинка народилася вагою 3 кг 200 г і зростом 48 см.

Українська співачка Світлана Лобода народила другу доньку в одній з найкращих клінік Лос-Анджелеса.

За словами артистки, до США вона поїхала навмисно на сьомому місяці вагітності, передає "КП в Україні".

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"Зі мною була родина та найближчі люди. Але в пологовому залі я залишилася в оточенні медичного персоналу. Можливо, я старомодна, але вважаю пологи дуже інтимним процесом й тому волію в ці хвилини залишатися одна", - розповіла Лобода.

"Зі мною у пологовому залі було дев'ять фахівців, кожен з яких відповідав за свою роботу. Все дуже злагоджено", - додала співачка.

Крім того, як зазначили журналісти, артистка відмовилася відповідати на запитання про батька дитини та не назвала імені доньки.

Раніше українська співачка Світлана Лобода показала першу фотографію новонародженої доньки. Пологи проходили в Лос-Анджелесі. "Дякую тобі за те, що зробив це диво можливим ❤", - йдеться у підписі співачки під знімком.