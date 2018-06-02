Одіозний Іван Дорн виступив напівголим у київській церкві (фото, відео)

18:55, 02 червня 2018
Суспільство
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Артист спершу виконав кілька пісень українською мовою і подякував шанувальникам за поддержк / "Таблоїд"

Про це повідомляє "Таблоїд-Правда".

Концерт пройшов в будівлі протестантської церкви Hillsong Church, що на столичній Дарниці.

Артист спершу виконав кілька пісень українською мовою і подякував шанувальникам за підтримку.

Дорн зі сцени пожартував, що раз концерт проходить в церкві, то він і сам проповідник, а точніше шаман у світі музики.

Під час виконання хіта "Collaba" співак оголив торс, чим порадував жіночу аудиторію.

На біс артист також виконав свої відомі хіти "Мишка винен", "Ненавиджу", "Стыцамен" і "Танець пінгвіна".

Як повідомляв УНІАН, раніше Іван Дорн постав у жіночому обличчі і спантеличив мережу.

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Теги: #Київ#Іван Дорн