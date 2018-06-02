Одіозний Іван Дорн виступив напівголим у київській церкві (фото, відео)
18:55, 02 червня 2018Суспільство
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Дорн зі сцени пожартував, що раз концерт проходить у церкві, то він і сам проповідник, а точніше шаман у світі музики.
Артист спершу виконав кілька пісень українською мовою і подякував шанувальникам за поддержк / "Таблоїд"
У п'ятницю, 1 червня в Києві відбувся таємний концерт Івана Дорна, який презентував свій англомовний альбом "OTD".
Про це повідомляє "Таблоїд-Правда".
Концерт пройшов в будівлі протестантської церкви Hillsong Church, що на столичній Дарниці.
Артист спершу виконав кілька пісень українською мовою і подякував шанувальникам за підтримку.
Дорн зі сцени пожартував, що раз концерт проходить в церкві, то він і сам проповідник, а точніше шаман у світі музики.
Під час виконання хіта "Collaba" співак оголив торс, чим порадував жіночу аудиторію.
На біс артист також виконав свої відомі хіти "Мишка винен", "Ненавиджу", "Стыцамен" і "Танець пінгвіна".
Як повідомляв УНІАН, раніше Іван Дорн постав у жіночому обличчі і спантеличив мережу.
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