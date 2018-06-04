Сніжана Єгорова звільнилася після ефіру з колишнім чоловіком Мухарським

Звільнитися телеведуча Єгорова вирішила після того, як в ефірі передачі "Поярковnews" за участю її колишнього чоловіка Антіна Мухарського глядачам запропонували опитування.

Сніжана Єгорова заявила, що звільнилася з телеканалу "Прямий" і тепер шукає роботу. Про причини такого рішення вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожАліменти vs держслужба: злісні неплатники можуть позбутися роботи

Звільнитися телеведуча вирішила після того, як в ефірі передачі "Поярковnews" за участю її колишнього чоловіка Антіна Мухарського глядачам запропонували опитування, в якому потрібно було вибрати, кого врятувати і не дати вбити ворогу: Антіна Мухарського або Сніжану Єгорову.

"Шукаю роботу! Прошу! Репост! Спасибі телеканалу "Прямий", за те, що на стадії свого створення дали можливість вірити в те, що врешті-решт ми прийдемо до цивілізації і створити авторську платформу "Територія Позитиву", яка дала багатьом талановитим і порядним людям вголос заявити про своє існування. Прикро, що найстрашніший ворог, який вбиває, знаходиться найближе", - написала Сніжана Єгорова.

Вона написала, що в День захисту дітей глядачам пропонували обрати, кого дати вбити ворогу: "Багатодітну матір, яка одна виховує і живе з ними в Україні або багатодітного батька – аліментщика, який покинув вже дві сім'ї і всім своїм малолітнім дітям має виплачувати гроші, які з нього стягуються в примусовому порядку".

Мухарський та Єгорова розлучилися кілька років тому, а галас і досі не вщухає. І чим далі, тим все більш напруженими стають баталії. 28 позовів один одному, в тому числі.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року Мухарський, роздягнений догола, в засніжений день прийшов до Оболонського районного суду. Там роздягнувся повністю і повісив труси на дверях суду.

Прикриваючись лише папірцем із звинуваченнями, Мухарський на камеру заявив, що позов до колишньої дружини Сніжани Єгорової щодо перегляду суми аліментів та дозволу на зустріч з дітьми суд розглядає вже три з половиною роки. І все це час, за словами Мухарського, він з дітьми не бачиться.