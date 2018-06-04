Президент та власник групи DCH Олександр Ярославський бачить сприятливі перспективи розвитку потенціалу АСК «ІНГО Україна» - зазначається у річному звіті страхової компанії. Пан Ярославський зазначив, що після входження «ІНГО Україна» до складу Групи DCH генеральна стратегічна лінія полягатиме в забезпеченні стабільності стратегічних орієнтирів і системної інтеграції компанії у структуру DCH.

«Впевнене і стабільне зростання за більшістю параметрів (обсягом страхових премій, розміром власного капіталу та активів), виконання і перевиконання планових показників, репутація одного з найбільш надійних і професійних страховиків країни, підтвердження високого довгострокового кредитного рейтингу — вагомі й серйозні досягнення. Ми бачимо сприятливі перспективи розвитку потенціалу АСК «ІНГО Україна», – наводяться слова Олександра Ярославського у річному звіті.

Менеджмент компанії продовжує працювати над своїм основним завданням на найближчі 3 роки — розробкою та реалізацією нової операційної стратегії, яка включає важливу складову – втілення нових технологій.

Голова правління АСК «ІНГО Україна» Ігор Гордієнко зазначає, що компанії вдалося наростити бізнес в умовах високорівневої цінової конкуренції. «Ми зберегли прибутковість на наміченому рівні й посилили фінансову стійкість компанії. В рамках існуючої стратегії продовжилася цифрова трансформація компанії: ми розвивали IT-інфраструктуру і створили новий ландшафт бізнес-процесів», - уточнює пан Гордієнко.

Компанія звітує, що по факту настання страхових випадків у 2017 році за збитками було сплачено 549,7 млн. грн. Найбільше виплат прийшлось на автострахування – понад 328 млн. грн. Майже 123 млн.грн було виплачено за збитками в страхуванні майна та відповідальності, ще приблизно 100 млн.грн за особистими видами страхування. Найбільшою сумою в рамках однієї страхової події стала виплата у розмірі понад 93 млн. грн. Загальна сума відповідальності «ІНГО Україна» перед застрахованими клієнтами складає 625 млрд.грн. Обсяг зібраних страхових премій у 2017 році перевищив 1,065 млрд.грн.

Завдяки оптимізації бізнес-процесів та впровадженню електронного документообігу компанія зменшила середні терміни виплат відшкодування, в тому числі за договорами обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників авто.

Запрацювали особистий кабінет клієнта та портал юридичних осіб, що забезпечують страхування онлайн та контроль процесу врегулювання збитку. У 2018 році компанія планує налаштувати систему індивідуальних страхових пропозицій та збільшувати кількість сервісів, доступних онлайн.

Головною задачею у поточному році в компанії називають досягнення показників операційної ефективності у продажах, андерайтингу та врегулюванні збитків. Компанія реалізує низку проектів з управління корпоративними даними, розвитку архітектури програмних додатків, а також модернізації технічної інфраструктури та інформаційної безпеки.