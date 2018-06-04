Лобода з'явилася на публіці після пологів (фото)

Українську співачку Світлану Лободу помітили на публіці після народження другої доньки.

Українська поп-співачка Світлана Лобода з'явилася на публіці після народження другої доньки.

Читайте такожЛобода поділилася забавним фото з донькою

Артистка відвідала день народження прес-секретаря популярного російського співака Філіпа Кіркорова. Про це свідчить знімок, опублікований в Instastories Лободи, передає "Обозреватель".

"З днем твого народження, Оленько, - ніжно підписала виконавиця їхній спільний кадр.

Раніше Лобода розповіла про пологи та відмовилася відповідати на два питання журналістів. "Зі мною у пологовому залі були дев'ять фахівців, кожен з яких відповідав за свою роботу. Все дуже злагоджено", - поділилася співачка.

Крім того, як зазначили журналісти, артистка відмовилася відповідати на запитання про батька дитини та ім'я доньки.