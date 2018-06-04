Лобода з'явилася на публіці після пологів (фото)
13:40, 04 червня 2018Суспільство
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Українську співачку Світлану Лободу помітили на публіці після народження другої доньки.
Скріншот Instastories Світлани Лободи
Українська поп-співачка Світлана Лобода з'явилася на публіці після народження другої доньки.
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Артистка відвідала день народження прес-секретаря популярного російського співака Філіпа Кіркорова. Про це свідчить знімок, опублікований в Instastories Лободи, передає "Обозреватель".
"З днем твого народження, Оленько, - ніжно підписала виконавиця їхній спільний кадр.
Раніше Лобода розповіла про пологи та відмовилася відповідати на два питання журналістів. "Зі мною у пологовому залі були дев'ять фахівців, кожен з яких відповідав за свою роботу. Все дуже злагоджено", - поділилася співачка.
Крім того, як зазначили журналісти, артистка відмовилася відповідати на запитання про батька дитини та ім'я доньки.
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