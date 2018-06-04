Козловський таки дав концерт в Одесі: співак зник з поля зору активістів у дитячому таборі (відео)

16:34, 04 червня 2018
Суспільство
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Раніше Кіркоров підтримав Козловського / фото УНІАН

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Артист виступив 3 червня на відкритті дитячого літнього табору для майбутніх зірок STAR TIME. Кадри опублікував у себе в Instagram сам Козловський та адміністрація табору в Facebook.

Нагадаємо, що після публікації інформації про виступ Козловського на пропагандистському концерті в Москві 9 травня, активісти засудили його дії. Після чого були скасовані концерти в Києві, Львові та в Одесі.

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