Козловський таки дав концерт в Одесі: співак зник з поля зору активістів у дитячому таборі (відео)

Після публікації інформації про виступ Козловського на пропагандистському концерті в Москві 9 травня, активісти засудили його дії і пригрозили зривом його концертів.

Популярний співак Віталій Козловський, концерт якого відмінили в одеському клубі Itakа, таки відвідав Одесу і навіть заспівав.

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Артист виступив 3 червня на відкритті дитячого літнього табору для майбутніх зірок STAR TIME. Кадри опублікував у себе в Instagram сам Козловський та адміністрація табору в Facebook.

Нагадаємо, що після публікації інформації про виступ Козловського на пропагандистському концерті в Москві 9 травня, активісти засудили його дії. Після чого були скасовані концерти в Києві, Львові та в Одесі.