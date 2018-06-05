Лобода знялася вагітною в новому кліпі (відео)

У ролику Лобода дуже запально танцює і навіть виконує тверк. При цьому у співачки на відео досить великий живіт.

Світлана Лобода випустила тізер на свій новий кліп "SuperStar". У новому відео співачка знялася з великим животом.

Відео розміщено на її сторінці в Instagram.

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У ролику Лобода дуже запально танцює і навіть виконує тверк. При цьому у співачки на відео досить великий живіт. Однак судячи з того. як різко і динамічно рухається Лобода, живіт може бути накладними.

Зазначимо, що фанатам співачки таке відео не дуже сподобалося: "Яка гидота! Раніше як співачку я її поважала, а зараз нічого, крім глибокої відрази не відчуваю. І для тих, хто в коментах спробує мені заперечити: якщо вона вважає, що подібне має право, то я в свою чергу, маю право відчувати почуття огиди і відрази", "Як то гидко все це виглядає", "Ну, вона б ще з парашута сиганула з пузом, че вже там...", "казна-що", "Жах", "Дикість якась", "Лободу обожнюю. Але дивитися чомусь неприємно".

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