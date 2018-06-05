Валерій Леонтьєв розповів про свій стан після термінової госпіталізації просто з концерту

Вчора 69-річний Валерій Леонтьєв був змушений скасувати свій концерт в російській Тулі через хворобу.

Радянський і російський співак Валерій Леонтьєв розповів про свій стан після термінової госпіталізації. Співак повідомив. що у нього різко підскочив тиск.

Про це він написав у своєму Instagram.

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"Не переживайте, сьогоднішня скасування концерту в Тулі - разовий випадок. Тиск, дійсно, був високим і медики наполягли на скасуванні. Всі ми - люди, і я - не виняток, трапляється й так...", - написав він.

Раніше повідомлялося, що вчора 69-річний Валерій Леонтьєв був змушений скасувати свій концерт в російській Тулі через хворобу.

Нагадаємо, раніше популярний російський співак Григорій Лепс потрапив до лікарні з серйозними травмами.