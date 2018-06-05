У Полтаві солістка гурту "Фрістайл" Ніна Кірсо впала в кому

Артистці стало погано 1 червня. Коли її доставили в лікарню, лікарі констатували інсульт. 2 червня їй було зроблено операцію, після якої донині вона перебуває в комі.

Солістка і керівник радянської та української поп-групи "Фрістайл", 55-річна Ніна Кірсо знаходиться у важкому стані після перенесеного інсульту. Зараз вона перебуває в лікарні Полтави під постійним наглядом медиків.

Читайте такожПереміг рак український музикант переїжджає до Франції

Про це повідомило місцеве видання Kolo.news з посиланням на свої джерела. Артистці стало погано 1 червня. Коли її доставили в лікарню, лікарі констатували інсульт. 2 червня їй було зроблено операцію, після якої донині вона перебуває в комі.

Інцидент підтвердив один з учасників групи Сергій Кузнєцов.

Група "Фрістайл" утворилася в листопаді 1988 року в Полтаві. У перші роки фронтменом гурту був Вадим Казаченко, але в 1991 році він покинув колектив, розпочавши сольну музичну діяльність.

Ніна Кірсо брала участь у запису всіх дев'яти альбомах групи. Весь жіночий репертуар колективу - це пісні, виконані Ніною. Найвідоміші з них: "Кораблик любові", "З днем народження, мама", "Цвіте калина", "Я тобі не вірю", "Три сосни", "Ліхтарі", "Біла береза" (дует з С. Дубровиным), "Ти ні в чому не винен".