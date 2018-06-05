Танці вагітної Лободи викликали скандал в мережі (відео)
13:18, 05 червня 2018Суспільство
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Артистка на останніх місяцях знялася в провокаційному кліпі на танцювальний трек SuperSTAR, тизером якого поділилися в мережі.
Співачка Світлана Лобода, яка в кінці травня вдруге стала мамою, поєднала свою вагітність з корисним.
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Артистка на останніх місяцях знялася в провокаційному кліпі на танцювальний трек SuperSTAR, тизером якого поділилися в мережі. Судячи з короткого ролика, Лободі відео склали компанію вагітні дівчата.
У тизері вони активно танцюють, чим накликали на себе гнів юзерів. Не всі оцінили оригінальний задум Світлани.
"Мені просто неприємно дивитися на це, вульгарно і некрасиво", "якось не айс це все з животами виглядає, явно не для людей зі слабкими нервами", "Я не товста, але це жахливо негарно", - юзери пишуть в коментарях до відео.
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