Танці вагітної Лободи викликали скандал в мережі (відео)

Артистка на останніх місяцях знялася в провокаційному кліпі на танцювальний трек SuperSTAR, тизером якого поділилися в мережі.

Співачка Світлана Лобода, яка в кінці травня вдруге стала мамою, поєднала свою вагітність з корисним.

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Артистка на останніх місяцях знялася в провокаційному кліпі на танцювальний трек SuperSTAR, тизером якого поділилися в мережі. Судячи з короткого ролика, Лободі відео склали компанію вагітні дівчата.

У тизері вони активно танцюють, чим накликали на себе гнів юзерів. Не всі оцінили оригінальний задум Світлани.

"Мені просто неприємно дивитися на це, вульгарно і некрасиво", "якось не айс це все з животами виглядає, явно не для людей зі слабкими нервами", "Я не товста, але це жахливо негарно", - юзери пишуть в коментарях до відео.