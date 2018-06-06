Смерть відомого українського режисера: у Києві піснею прощалися з Леонідом Кантером (фото)
12:29, 06 червня 2018Суспільство
836 0
У режисера залишились троє маленьких дітей.
Режисер наклав на себе руки / "Інтерв'ю з України"
Леоніда Кантера ховають на Байковому кладовищі в Києві. Попрощатися з режисером прийшли десятки друзів, рідних і знайомих.
Читайте такожСмерть відомого українського режисера: де й коли відбудеться прощання з Леонідом Кантером
Як він і просив, прощаються з ним піснею. Завтра в Парижі відбудеться прем'єра фільму "Міф" і вся команда летить туди. Подію вирішили не скасовувати. Так хотів би і сам Леонід, пише "Центзор.НЕТ".
У 2003 році Кантер заснував кіностудію "Lizard Films", яка зняла близько 50 коротометражок. Серед них документальна стрічка про Донецький аеропорт.
Відомий український режисер Леонід Кантер перед самогубством залишив відразу декілька записок, в яких пояснив свої мотиви.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter