Смерть відомого українського режисера: у Києві піснею прощалися з Леонідом Кантером (фото)

12:29, 06 червня 2018
Суспільство
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Режисер наклав на себе руки / "Інтерв'ю з України"

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Як він і просив, прощаються з ним піснею. Завтра в Парижі відбудеться прем'єра фільму "Міф" і вся команда летить туди. Подію вирішили не скасовувати. Так хотів би і сам Леонід, пише "Центзор.НЕТ".

У 2003 році Кантер заснував кіностудію "Lizard Films", яка зняла близько 50 коротометражок. Серед них документальна стрічка про Донецький аеропорт.

Відомий український режисер Леонід Кантер перед самогубством залишив відразу декілька записок, в яких пояснив свої мотиви.

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Теги: #Леонід Кантер