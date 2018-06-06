Смерть відомого українського режисера: у Києві піснею прощалися з Леонідом Кантером (фото)

У режисера залишились троє маленьких дітей.

Леоніда Кантера ховають на Байковому кладовищі в Києві. Попрощатися з режисером прийшли десятки друзів, рідних і знайомих.

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Як він і просив, прощаються з ним піснею. Завтра в Парижі відбудеться прем'єра фільму "Міф" і вся команда летить туди. Подію вирішили не скасовувати. Так хотів би і сам Леонід, пише "Центзор.НЕТ".

У 2003 році Кантер заснував кіностудію "Lizard Films", яка зняла близько 50 коротометражок. Серед них документальна стрічка про Донецький аеропорт.