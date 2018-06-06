Дорофєєва зіграє у повнометражному фільмі разом з Зеленським та Кошовим

Це перший акторський досвід співачки у великому кіно.

Солістка популярного гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва пробує свої сили у якості актриси.

В своєму Instagram співачка повідомила, що зіграє одну з ролей у фільмі "Я, ти, він, вона".

"Друзі, у мене для вас супер крута новина. Вперше ви мене побачите у великому кіно. Фільм матиме назву "Я, ти, він і вона"", - розповіла Дорофєєва.

Скоро....) Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 6 Июн 2018 в 1:03 PDT

Партнерами співачки по знімальному майданчику стали Володимир Зеленський та Євген Кошовий.

Нагадаємо, Дорофєєва вже мала досвід з озвучування мультфільму, в якому голосом співачки заговорила головна героїня. Однак, це перша роль Дорофєєвої у повнометражному кіно.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня гурт "Время и стекло" випустив кліп на нову пісню "Є, бой", який за першу добу набрав понад 1,4 мільйони переглядів на Youtube.