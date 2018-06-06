Дорофєєва зіграє у повнометражному фільмі разом з Зеленським та Кошовим
13:47, 06 червня 2018Суспільство
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Це перший акторський досвід співачки у великому кіно.
Дорофєєва зіграє в новому фільмі разом з Зеленським та Кошовим / фото instagram.com/zelenskiy_official/
Солістка популярного гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва пробує свої сили у якості актриси.
В своєму Instagram співачка повідомила, що зіграє одну з ролей у фільмі "Я, ти, він, вона".
"Друзі, у мене для вас супер крута новина. Вперше ви мене побачите у великому кіно. Фільм матиме назву "Я, ти, він і вона"", - розповіла Дорофєєва.
Партнерами співачки по знімальному майданчику стали Володимир Зеленський та Євген Кошовий.
Нагадаємо, Дорофєєва вже мала досвід з озвучування мультфільму, в якому голосом співачки заговорила головна героїня. Однак, це перша роль Дорофєєвої у повнометражному кіно.
Як повідомляв УНІАН, 31 травня гурт "Время и стекло" випустив кліп на нову пісню "Є, бой", який за першу добу набрав понад 1,4 мільйони переглядів на Youtube.
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