"Зачаровані" розчарували: названі серіали з найгіршим фіналом в історії кіно

П'яту сходинку посідає серіал Зачаровані, хеппі-енд якого автори списку назвали занадто слабким у порівнянні з фіналом попереднього, сьомого сезону серіалу.

Кіноексперти порталу USA Today склали рейтинг найпопулярніших серіалів з самими дивними, нелогічними і нудними кінцівками.

Фінальна сцена будь-якого фільму або серіалу – це те, чого глядачі чекають з нетерпінням і хвилюванням або навіть страхом. Іноді кінцівка улюбленого серіалу збігається з очікуваннями, іноді – приємно дивує, іноді – шокує, а в деяких випадках – просто розчаровує, пише НВ.

На думку критиків USA Today, серіалом з гіршим фіналом в історії кіно став ситком Як я зустрів вашу маму. В останніх епізодах серіалу Тед несподівано відновлює відносини з Робін після того, як вона розлучилася з Барні. Можливо, ситуація не здавалася б такою дикою, якщо б у попередніх серіях стосунки пари не показували настільки неможливими, а зв'язок Робін і Барні не здавався таким глибоким, ніжнмим і справжнім. Багато глядачів, як і кінокритики, не зрозуміли фіналу серіалу. Швидше за все, сценаристи просто слідували заздалегідь продуманим сюжетом, але в цьому випадку його варто було б підкоригувати.

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На другому місці опинився американський серіал Сайнфелд. На думку критиків, рішення закінчити улюблену багатьма комедію, просто посадивши всіх головних персонажів у в'язницю, було дуже дивним.