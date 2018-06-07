"Займався пошуком себе": Святослав Вакарчук розповів, чим займався в США

Також в рамках інтерв'ю для журналу Вакарчук взяв участь в атмосферній чорно-білій фотосесії. Автором фото виступив Дмитро Гончаров.

Відомий український музикант, лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про період його перебування в США та навчанні в Стенфодському університеті.

В інтерв'ю ELLE артист зізнався, що в Америці займався пошуком себе.

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"Мене засмучує, що багато хто так вузько мислять. Більшість людей, з якими я говорив про Америку, навіть не допускають думки, що можна поїхати вчитися в Стенфорд просто тому, що це краще для тебе проведення часу, краще перезавантаження, тому що дізнаватися щось нове — це важливо. Так, в Америці я займався пошуком себе і вчився, дізнавався нове", - підкреслив Вакарчук.

Також в рамках інтерв'ю для журналу Вакарчук взяв участь в атмосферній чорно-білій фотосесії. Автором фото виступив Дмитро Гончаров.