Алла Пугачова показала Галкіна без штанів (відео)
17:36, 07 червня 2018Суспільство
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Примадонна зняла на відео Максима Галкіна у трусах та опублікувала його в соцмережі.
Галкін без штанів
Відома російська співачка Алла Пугачова показала фанатам відвертий ролик з чоловіком Максимом Галкіним.
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На записі артист - у трусах. "Макс мене дістав, щоб я з'явилася в Instagram, ось забрала у нього телефон, знялася і виставила. Пугачова", - йдеться у підписі під відео.
"Що ти мене знімаєш? Всі питають, де ти. Ти краще сама зніми", - говорить Галкін Пугачовій у ролику.
"Зніми!" Ти б краще штани одягнув! Я доросла жінка, я вже назнімалася у своєму житті! А ти, давай, молодь", – відповіла співачка.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Галкін показав Пугачову в коротких шортах.
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