Алла Пугачова показала Галкіна без штанів (відео)

17:36, 07 червня 2018
Суспільство
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На записі артист - у трусах. "Макс мене дістав, щоб я з'явилася в Instagram, ось забрала у нього телефон, знялася і виставила. Пугачова", - йдеться у підписі під відео.

"Що ти мене знімаєш? Всі питають, де ти. Ти краще сама зніми", - говорить Галкін Пугачовій у ролику.

"Зніми!" Ти б краще штани одягнув! Я доросла жінка, я вже назнімалася у своєму житті! А ти, давай, молодь", – відповіла співачка.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Галкін показав Пугачову в коротких шортах.

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Теги: #відео#Пугачова і Галкін#Алла Пугачова