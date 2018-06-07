Нашла злого Юру: екс-учасник "Грибів" у Facebook обрушив гнів на коханця дружини

Бардаш публічно заявив про зраду, але звинуватив не дружину, а свого колишнього колегу.

Екс-учасник проекту "Гриби", продюсер Юрій Бардаш публічно заявив про невірність своєї дружини Христини, відомої як Луна. "C баби питати нічого, нагуляється, настрибається і повернеться у сім'ю, там її чекають чоловік і син", - написав він у Facebook. Через 6 годин він видалив пост.

Свій гнів він обрушив на її коханця і автора музики, свого колишнього колегу Олександра Волощука. "Сім'я-це святе. Ніхто не має права втручатися у відносини чоловіка і дружини і нашого сина", - написав Бардаш, пригрозивши Волощуку фізичною розправою. При цьому він сам визнав, що зраджував дружині, назвавши це "внутрішніми проблемами".

І Волощук, і Луна відповіли йому в коментарях. Христина Бардаш припустила, що він не в собі. Волощук звинуватив його в домашньому насильстві.

Пізніше Луна написала окремий пост. "Не тримаю зла на Юрія Бардаша, адже завдяки йому я зустріла кохання свого життя", - написала вона.

Під постом Бардаша деякі коментатори засудили його, деякі підтримали, багато хто жартував. "Нашла злого Юру среди самых лучших Юр", - процитував хтось рядок з хіта "Таед лед".

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"Це все спецоперація СБУ. Завтра Грицак на брифінгу повідомить про новий альбом", - припустив один з комментатров.

"Все це стало можливим завдяки колосальній боротьбі, яку провело громадянське суспільство, профспілки, партія «Батьківщина»", - написав інший.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року стала відома причина розпаду групи "Гриби".