Два українські гурти зібралися на музичний фестиваль у Москву

10:59, 08 червня 2018
Суспільство
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Про це йдеться на сайті фестивалю.

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Відзначимо, що на рахунку колективу MARUV перемога в конкурсі молодих виконавців Pepsi Stars of Now, третє місце на Новій хвилі в Сочі і участь у фіналі національного відбору на Євробачення-2016. Також у 2014 році солістка гурту Анна Корсун брала участь у проекті "Голос Країни".

Viu Viu - новий музичний проект, "злетів" в Києві в 2018 році.

Як повідомляв УНІАН, українські групи - YUKO, "Щасливі Люди" і "Валентин Стрикало" планують виступити на російському музичному фестивалі "Дика м'ята 2018".

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Теги: #Москва#співак