Два українські гурти зібралися на музичний фестиваль у Москву
10:59, 08 червня 2018Суспільство
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На відкритті Фестивалю вболівальників FIFA Fan Fest під час Чемпіонату світу з футболу в Росії виступлять українські гурти Viu Viu і MARUV.
Українські гурти Viu Viu і MARUV виступлять для футбольних фанатів 10-го червня в Москві на FIFA Fan Fest.
Про це йдеться на сайті фестивалю.
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Відзначимо, що на рахунку колективу MARUV перемога в конкурсі молодих виконавців Pepsi Stars of Now, третє місце на Новій хвилі в Сочі і участь у фіналі національного відбору на Євробачення-2016. Також у 2014 році солістка гурту Анна Корсун брала участь у проекті "Голос Країни".
Viu Viu - новий музичний проект, "злетів" в Києві в 2018 році.
Як повідомляв УНІАН, українські групи - YUKO, "Щасливі Люди" і "Валентин Стрикало" планують виступити на російському музичному фестивалі "Дика м'ята 2018".
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