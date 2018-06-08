У пустелі під палючим сонцем: з'явилися подробиці зйомок скандального кліпу Лободи з 10-ма вагітними жінками

У ролику, крім Лободи, знімалися ще десять майбутніх мам, усіх їх знайшли через соціальні мережі.

Вже кілька днів шанувальники Світлани Лободи активно обговорюють у соцмережах відеоанонс її нової пісні SuperStar. У кліпі на пісню співачка танцює з великим животом. І поки одні захоплюються чудовою формою співачки, яка знімалася у відео на дев'ятому місяці вагітності, інші шоковані і не вірять, що побачене може бути правдою.

Як стало відомо російському виданню "СтарХит", всі дівчата на відео – дійсно вагітні, і вони успішно народили до моменту виходу тізера.

#суперзірка#промо#тизер#АживотТоНастоящий👻👻👻як це було 🤷♀️☺️#SuperSTAR Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 7 Черв 2018 в 7:47 PDT

"У ролику знімалися ще десять майбутніх мам, всіх їх знайшли через соціальні мережі. Світлана виявила максимальну турботу про дівчат, після кожного дубля були заплановані перерви, і всю знімальну групу чекали частування з органічних продуктів. Процес проходив досить легко, актриси відчували себе відмінно, до речі, до моменту виходу тізера, всі дівчата стали мамами чарівних малят", - розповів один з учасників знімального процесу.

«Світлана просто хотіла показати, що навіть буквально за два тижні до пологів кожна жінка може відчути себе суперзіркою, а танці, якщо для цього немає медичних протипоказань, дуже корисні в період вагітності», - розповіли джерела на знімальному майданчику.

Зазначимо, що сьогодні Світлана Лобода виклала шматочок нового треку в своєму Instagram.

Тизер нового кліпу "вагітної" Світлани Лободи в першу добу вийшов в тренди YouTube. У кліпі Лобода дуже запально танцює і навіть виконує тверк. При цьому у співачки на відео досить великий живіт.