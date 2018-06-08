У пустелі під палючим сонцем: з'явилися подробиці зйомок скандального кліпу Лободи з 10-ма вагітними жінками
Вже кілька днів шанувальники Світлани Лободи активно обговорюють у соцмережах відеоанонс її нової пісні SuperStar. У кліпі на пісню співачка танцює з великим животом. І поки одні захоплюються чудовою формою співачки, яка знімалася у відео на дев'ятому місяці вагітності, інші шоковані і не вірять, що побачене може бути правдою.
Як стало відомо російському виданню "СтарХит", всі дівчата на відео – дійсно вагітні, і вони успішно народили до моменту виходу тізера.
"У ролику знімалися ще десять майбутніх мам, всіх їх знайшли через соціальні мережі. Світлана виявила максимальну турботу про дівчат, після кожного дубля були заплановані перерви, і всю знімальну групу чекали частування з органічних продуктів. Процес проходив досить легко, актриси відчували себе відмінно, до речі, до моменту виходу тізера, всі дівчата стали мамами чарівних малят", - розповів один з учасників знімального процесу.
«Світлана просто хотіла показати, що навіть буквально за два тижні до пологів кожна жінка може відчути себе суперзіркою, а танці, якщо для цього немає медичних протипоказань, дуже корисні в період вагітності», - розповіли джерела на знімальному майданчику.
Зазначимо, що сьогодні Світлана Лобода виклала шматочок нового треку в своєму Instagram.
Тизер нового кліпу "вагітної" Світлани Лободи в першу добу вийшов в тренди YouTube. У кліпі Лобода дуже запально танцює і навіть виконує тверк. При цьому у співачки на відео досить великий живіт.