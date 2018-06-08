Українська ведуча чекає на четверту дитину

За словами ведучої, вона не збирається йти в декрет.

Ведуча Валентина Хамайко сьогодні потішила всіх глядачів "Сніданку з 1+1" новиною про свою четверту вагітність. Ведуча навіть показала свою першу сімейну фотографію разом з невеличким животиком.

Тим не менш, багатодітна мама не планує йти в декрет і вести ранкове шоу буде чи не до самого дня Х, передає "Медіаняня".

Читайте такожУкраїнський ведучий залишив популярний гостросоціальний телепроект (фото)

"Четвертій дитині чоловік зрадів ще більше, мені здається, ніж першій, – каже Валентина. – А для мене це стало великою підтримкою і розвіяло всі переживання. Кожна дитина для мене як вчитель. З ними я змінювалася і росла як особистість, набиралася мудрості і терпіння. І ми щасливі появі нового життя в нашій родині. Всі переживання щодо того, як все встигнути, відійшли самі собою, а натомість прийшла впевненість і внутрішній спокій! Як жінку мене радує реакція чоловіка і старших дітей: усмішка не сходить з їхніх облич, як тільки починаємо говорити про малюка".

Раніше українська актриса-зірка "Сватів" Анна Кошмал оголосила про те, що чекає на дитину.