"Якась замучена": Ані Лорак розкритикували через нове фото

Користувачі розкритикували фото Ані Лорак через макіяж артистки.

Відома українська співачка Ані Лорак виклала у мережу фотографію, на якій вона позує в блискучій довгій сукні.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram. Його одразу розкритикували багато користувачів, зазначивши, що в Ані Лорак - жахливий макіяж.

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"Жах(( Що з вами?", "Якийсь маєте старший вигляд!", "Тут маєте старший вигляд і якась замучена", "На цій фотці якась перекошена, опухлі очі", - пишуть у коментарях під знімком.

Раніше шанувальники української співачки Ані Лорак запідозрили її у вагітності. Під свіжим фото з донькою, яким артистка поділилася в Instagram, дописники залишили масу коментарів щодо можливого "стану".