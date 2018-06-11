46-річна екс-дружина українського нардепа вразила мережу фото у купальнику
10:38, 11 червня 2018Суспільство
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У коментарях дописники висловлюють захоплення фігурою співачки.
Окунській 46 років / фото facebook.com/Nathalie Okunsky
Екс-дружина депутата Сергія Власенка Наталія Окунська вразила користувачів однієї із соцмереж своїм фото.
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На опублікованому у Facebook знімку Окунська позує у чорному купальнику. Користувачі мережі одразу почали робити компліменти багатодітній матері.
"Aquaboulevard у Парижі - це чудове місце для проведення вихідних з дітьми. Дуже рекомендую", - йдеться у повідомленні колишньої дружини Власенка.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, відома українська співачка Ані Лорак виклала у мережу фотографію, на якій вона позує в блискучій довгій сукні. Знімок одразу розкритикували багато користувачів, зазначивши, що в артистки - жахливий макіяж.
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