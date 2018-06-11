Настя Каменських підкорила Instagram фото без макіяжу
Українська співачка Настя Каменських любить радувати своїх шанувальників відвертими знімками. Однак на цей раз співачка підкорила користувачів ніжним знімком без макіяжу.
Фотографію дівчина опублікувала у своєму Instagram.
На знімку співачка позує в простій білій майці і без макіяжу разом зі своєю собакою.
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Фотографія за годину зібрала більше 30 тисяч "лайків" і безліч захоплених коментарів користувачів.
"Настюша така мила і ніжна. Без макіяжу просто супер!", "Боже, яке миле фото", "Фото супер", "Красуня", - пишуть користувачі. А деякі з них навіть запідозрили співачку вагітності: "Геніально-прикривати животик Мімі".
Як повідомляв УНІАН, шанувальники української співачки Ані Лорак запідозрили зірку вагітності.