Настя Каменських підкорила Instagram фото без макіяжу

На знімку співачка позує у простій білій майці і без макіяжу разом зі своєю собакою.

Українська співачка Настя Каменських любить радувати своїх шанувальників відвертими знімками. Однак на цей раз співачка підкорила користувачів ніжним знімком без макіяжу.

Фотографію дівчина опублікувала у своєму Instagram.

#mymimi #itslove Публікація від Настя Каменських (@kamenskux) 11 Чер 2018 в 1:36 PDT

На знімку співачка позує в простій білій майці і без макіяжу разом зі своєю собакою.

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Фотографія за годину зібрала більше 30 тисяч "лайків" і безліч захоплених коментарів користувачів.

"Настюша така мила і ніжна. Без макіяжу просто супер!", "Боже, яке миле фото", "Фото супер", "Красуня", - пишуть користувачі. А деякі з них навіть запідозрили співачку вагітності: "Геніально-прикривати животик Мімі".

Як повідомляв УНІАН, шанувальники української співачки Ані Лорак запідозрили зірку вагітності.