70-річна Софія Ротару поділилася яскравим фото з сином та онукою на відпочинку в Лондоні

Співачка разом з рідними відпочиває у столиці Великобританії.

Українська співачка Софія Ротару опублікувала фотографію, на якій зображена зі своїм сином та онукою — музичним продюсером Русланом і Сонею Євдокименко.

Фото співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Фото зроблено в Лондоні. У столиці Великобританії проживає онук Ротару, Анатолій.

Менш, ніж за добу, знімок зібрав понад 10 тисяч "лайків".

"Чудовий день з коханими", - підписала кадр артистка.

"Красуня, завжди природна, прекрасна!", "Як милі, будьте завжди такими щасливими", - написали під знімком шанувальники співачки.

Як повідомляв УНІАН, Настя Каменських підкорила Instagram фото без макіяжу. На знімку співачка позує в простій білій майці і без макіяжу разом зі своєю собакою.