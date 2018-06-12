В окупованому Криму "засвітилися" російські артисти (фото)

09:10, 12 червня 2018
Суспільство
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Басков, зокрема, був помічений у Криму / фото twitter.com/KrimRt

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Частина зірок РФ не входить до "чорного списку" Мінкульту України. Фото артистів на території анексованого півострова оприлюднено у Twitter RoksolanaToday&Крим.

На концерт приїхали Лев Лещенко, Олег Газманов, Микола Басков, Лариса Доліна і Євген Петросян.

Раніше Міністерство культури внесло ще чотири прізвища до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

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Теги: #Крим#російські артисти