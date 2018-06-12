В окупованому Криму "засвітилися" російські артисти (фото)
09:10, 12 червня 2018Суспільство
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Частина помічених в окупованому Криму російських артистів не внесена до "чорного списку" Міністерства культури.
Басков, зокрема, був помічений у Криму / фото twitter.com/KrimRt
У дитячому центрі "Артек" в окупованому Криму пройшли святкові заходи, які відвідали російські артисти.
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Частина зірок РФ не входить до "чорного списку" Мінкульту України. Фото артистів на території анексованого півострова оприлюднено у Twitter RoksolanaToday&Крим.
На концерт приїхали Лев Лещенко, Олег Газманов, Микола Басков, Лариса Доліна і Євген Петросян.
Артек— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) June 11, 2018
Дивіться,хто не здох pic.twitter.com/FOWknqofPh
Артек фестивалів— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) June 11, 2018
Якщо цікаво-подивіться.Може,кого немає ще в гастрольних списках СБУhttps://t.co/wNxAU7ozSppic.twitter.com/sW3XfGLOpP
Раніше Міністерство культури внесло ще чотири прізвища до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
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