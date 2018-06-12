Відома українська танцівниця стала мамою: зірка розповіла про пологи (фото)

Олена Шоптенко стала мамою минулої суботи, 9 червня. Танцівниця народила сина.

Український хореограф і фіналістка "Танців з зірками" Олена Шоптенко, яка 9 червня стала мамою, вперше прокоментувала народження сина Олексія.

Зірка розповіла, як минули пологи та чи був на них присутній чоловік танцівниці, передає ТСН.ua.

За словами Олени, вона почувається щасливою у своєму новому статусі, проте ще не до кінця встигла розібратися у почуттях.

"Почуваюся щасливою. Цей статус абсолютно новий для мене і у мене поки що було не багато часу розібратися в своїх почуттях, але щоб я почала посміхатися, йому досить просто сопіти", - сказала молода мама.

Шоптенко зізналася, що за два дні до пологів захворіла і до пологового будинку їхала з температурою, з якою досі бореться.

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"Мені здавалося, що я до всього готова і з усім впораюся, але вже в процесі виявилося, що я ні до чого не готова, але поратися доведеться. Дуже ускладнює ситуацію, що за два дні до пологів я захворіла і тому до пологового будинку їхала з температурою, з якою ми боремося досі. Так що ночами я поки не сплю не через дитину, а через себе. На щастя, син мені допомагає тим, що поки просто спить", - поділилася Олена.

На запитання, чи був присутній чоловік Олени Олексій на пологах, зірка відповіла, що коханий одразу навідріз відмовився перебувати під час самого процесу, пояснюючи це своєю вразливістю. Однак у найвідповідальніший момент коханий Шоптенко був поряд, щоправда, за стіною пологового залу.

"Мій чоловік одразу навідріз відмовився бути присутнім на пологах, посилаючись на вразливість і сказавши, що не хоче щоб лікарі займалися ним, а не мною. А в результаті не відходив ані на хвилину, контролюючи все і всіх і в процесі пологів перебував у трьох метрах. Але за стіною пологового залу", - розповіла Олена.

Як раніше повідомив чоловік танцівниці, вони назвали малюка Олексієм – так само звати й коханого Олени.

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