42-річна зірка "Орла і решки" похвалилася фігурою у купальнику (фото)

Також Жанна Бадоєва у пості поділилася секретами здорового харчування.

Відома українська телеведуча і режисер Жанна Бадоєва поділилася фотографією під час відпочинку біля басейну.

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На знімку зірка позує у стильному чорному купальнику. Його ведуча опублікувала у своєму Instagram. Також Бадоєва у пості поділилася секретами здорового харчування.

Варто зазначити, що Бадоєва найбільш відома як автор і ведуча програми про подорожі "Орел і решка".

Раніше українська телеведуча, зірка програми "Орел і решка", Регіна Тодоренко показала кругленький живіт на червоній доріжці премії "Муз-ТВ" в Москві.