42-річна зірка "Орла і решки" похвалилася фігурою у купальнику (фото)
10:46, 12 червня 2018Суспільство
2304 0
Також Жанна Бадоєва у пості поділилася секретами здорового харчування.
Знімок Бадоєвої сподобався дописникам / фото instagram.com/zhanna_badoeva
Відома українська телеведуча і режисер Жанна Бадоєва поділилася фотографією під час відпочинку біля басейну.
Читайте також"Ніхто і ніколи не зможе керувати моїм бажанням": Бадоєв висловився про роботу з російськими артистами
На знімку зірка позує у стильному чорному купальнику. Його ведуча опублікувала у своєму Instagram. Також Бадоєва у пості поділилася секретами здорового харчування.
Варто зазначити, що Бадоєва найбільш відома як автор і ведуча програми про подорожі "Орел і решка".
Раніше українська телеведуча, зірка програми "Орел і решка", Регіна Тодоренко показала кругленький живіт на червоній доріжці премії "Муз-ТВ" в Москві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter