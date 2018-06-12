42-річна зірка "Орла і решки" похвалилася фігурою у купальнику (фото)

10:46, 12 червня 2018
Суспільство
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Знімок Бадоєвої сподобався дописникам / фото instagram.com/zhanna_badoeva

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На знімку зірка позує у стильному чорному купальнику. Його ведуча опублікувала у своєму Instagram. Також Бадоєва у пості поділилася секретами здорового харчування.

Варто зазначити, що Бадоєва найбільш відома як автор і ведуча програми про подорожі "Орел і решка".

Раніше українська телеведуча, зірка програми "Орел і решка", Регіна Тодоренко показала кругленький живіт на червоній доріжці премії "Муз-ТВ" в Москві.

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Теги: #фото#ведуча