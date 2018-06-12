Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською (відео)

Мілявська провела "репетицію" в окупованій Ялті і заспівала пісню ОЕ "Друг". Відео зібрало понад 176 тисяч переглядів.

Як добре влаштувати репетицію в тихому Ялтинському подвір'ї... Допис, поширений Лоліта Мілявська (@lolitamilyavskaya) 10 Чер 2018 р. о 8:11 PDT

Заборонена в Україні співачка Лоліта Мілявська заспівала в окупованому Криму пісню гурту "Океан Ельзи".

"Як добре влаштувати репетицію у тихому ялтинському подвір'ї...", - прокоментувала артистка своє відео в Instagram.

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У коментарях користувачі захоплено сприйняли виконання Мілявською пісні українською.

Як повідомляв УНІАН, російську співачку Лоліту 23 квітня 2017 року не пропустили через кордон в Конотопі, знявши з потяга. Через відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонений на три роки.

Співачка Лоліта, яка народилася в Західній Україні і довгий час жила в Києві, підтримує анексію Росією українського Криму і вважає президента РФ Володимира Путіна "генієм міжнародної політики". Донька Лоліти живе в Києві з бабусею.