Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською (відео)
Як добре влаштувати репетицію в тихому Ялтинському подвір'ї...
Заборонена в Україні співачка Лоліта Мілявська заспівала в окупованому Криму пісню гурту "Океан Ельзи".
"Як добре влаштувати репетицію у тихому ялтинському подвір'ї...", - прокоментувала артистка своє відео в Instagram.
Читайте такожЛоліта таки приїде в Крим, заборонена в Україні співачка планує виступити на 100-річчя Джанкоя
У коментарях користувачі захоплено сприйняли виконання Мілявською пісні українською.
Як повідомляв УНІАН, російську співачку Лоліту 23 квітня 2017 року не пропустили через кордон в Конотопі, знявши з потяга. Через відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонений на три роки.
Співачка Лоліта, яка народилася в Західній Україні і довгий час жила в Києві, підтримує анексію Росією українського Криму і вважає президента РФ Володимира Путіна "генієм міжнародної політики". Донька Лоліти живе в Києві з бабусею.