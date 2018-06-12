Журналісти перевірили, скільки можна заробити у стрип-клубі за ніч (відео)

Середній заробіток, як з'ясували журналісти, сягає 2,5-3 тис. доларів на місяць.

Красиві і сексуальні. Вони чекають на свого джентльмена, щоб заробити побільше грошей. Усе це відбувається у джентльмен-клубах столиці.

Сьогодні у Києві таких закладів щонайменше 45. За новою назвою ховаються старі стрип-бари. Що відбувається у ледь освітлених приміщеннях: розпуста, секс та пікантні послуги, скільки можна заробити за ніч - перевірили журналісти програми "Гроші".

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Як розповіла одна із героїнь сюжету, у стрип-бізнес вона потрапила випадково. На співбесіді їй сказали, що інколи їй потрібно буде потанцювати, потім з'ясувалося, що потрібно роздягатися.

Журналісти дізналися, що з кожної замовленої клієнтом позиції із меню стриптизерка отримує гроші: так можна заробити до 2 тисяч гривень.

Ставка 250 гривень, проте насправді дівчата за день заробляють 1,5 тис., як розповіли журналістці на одній зі співбесід.

Також, як розповіла героїня сюжету, їм пропонують займатися сексом, замовити танцівницю можна лише через адміністрацію стриптиз-клубу.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в стриптиз-клубі знову сталися розбірки зі стріляниною, є поранені.