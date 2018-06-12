Лобода відразу після пологів вирішила організувати тур - України в гастрольному графіку немає

Лобода вирушає в масштабний тур. У гастрольному графіку зірки Україна не значиться.

Світлана Лобода, яка нещодавно народила другу дитину, анонсувала в соцмережі масштабний гастрольний тур містами Росії, Білорусі, Туреччини та ОАЕ.

Читайте також"За глибину в очах": Лобода зізналася в любові до російського співака (фото)

Новиною співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Варто зазначити, що українським шанувальникам не варто чекати концертів співачки найближчі чотири місяці.

Також залишається невідомим, з ким залишиться новонароджена дочка Лободи. В одному з недавніх інтерв'ю співачка заявила, що вважає себе фанатичною мамою і намагається годувати дитину грудним молоком.

Тур стартує 17 липня. Співачка почне з російського міста Анапи, а закінчить тур космічним шоу LOBODA в Москві.

Як повідомляв УНІАН, в березні 2017 року під час зйомок будинку Світлани Лободи, на знімальну групу телеканалу 1+1 зі зброєю напали охоронці співачки. Автомобіль знімальної групи був заблокований двома машинами охорони співачки, в одній з яких була людина зі зброєю. Демонструючи пістолет і молоток, троє охоронців погрожували прострелити коліно водієві телеканалу, після чого насильно відібрали відеоприлади, а саме відеокамеру і машинний відеореєстратор. На місце інциденту журналісти викликали поліцію, яка зафіксувала заяву знімальної групи телеканалу про перешкоджання журналістській діяльності, а також зафіксувала факт пограбування і пообіцяла залучити винних до відповідальності.

Пізніше поліція перехопила машини грабіжників, виявила викрадену техніку і відкрила кримінальне провадження за статтею про розбійний напад, а продюсер співачки Нателла Крапівіна початку в соцмережах загрожувати журналістці: спочатку обіцяла побити і облити дівчину кислотою, а потім нацькувати на українку керівника Чечні і свого друга Рамзана Кадирова .

"Рамзан таких, як ти, відстрілює. Я обов'язково передам йому твоє фото", - написала вона. За її версією, журналісти намагалися потрапити на територію будинку, і саме тому вони привернули увагу охоронця.

"Вони намагалися потрапити на територію будинку, вони лізли на паркан. Вони хотіли просто підглянути щось, вломитися на приватну територію. Якийсь компромат, який би міг її в черговий раз спровокувати - і, власне, у них це вийшло", - заявила вона.

Після скандалу активісти зривали концерти Лободи в декількох українських містах. Зараз співачка більшу частину часу проводить в РФ і США.