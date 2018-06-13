Зима вже зовсім близько: букмекери почали приймати ставки на те, хто займе Залізний трон в "Грі престолів"
Останній сезон популярного серіалу "Гра престолів" вийде в 2019 році, але букмекерські контори вже почали приймати ставки на те, хто у фіналі займе Залізний трон, а також оцінили шанси ключових персонажів вигаданого всесвіту, пише popcornnews.
Судячи з букмекерських прогнозів, вище всього шанси зайняти Залізний трон у Дейенеріс Таргаріен і Джона Сноу, на обох приймаються ставки з коефіцієнтом 2 до 1, пише popcornnews.
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Слідом йдуть Бран Старк, Король Ночі і трійця Ланністерів – спочатку Тіріон, потім Джеймі і, нарешті, Серсея.
Замикають топ-10 персонажів з найвищими шансами на Залізний трон сестри Старк – Санса і Арья – і Еурон Грейджой.
Найменше шансів на трон у Дааріо Нахаріса, Яри Грейджой і "Гори" – на нього дають коефіцієнт 150 до 1.