"Скільки така тарілочка коштує?": Ані Лорак жорстко розкритикували за фото з російської премії

Користувачі написали безліч гнівних коментарів під фото співачки, зазначивши, що співачка зрадила український шоу-бізнес, і крім того, зіткнулася з творчою кризою.

Українську співачку Ані Лорак розкритикували в Instagram за фото з російської премії МузТВ. Лорак отримала нагороду в номінації "Кращий дует" за спільну пісню з росийским репером Мотом.

Користувачі написали безліч гнівних коментарів під фото співачки, зазначивши, що співачка зрадила український шоу-бізнес, і крім того, зіткнулася з творчою кризою.

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"Цікаво, Аня вже змінила громадянство?", "Ані Лорак і в Росії бажаного успіху не досягла（Лобода і те обскакала), і в Україні все втратила. Пік успіху вже позаду, на жаль", "Ані, а скільки така тарілочка коштує?", "У Лорак давно криза творчості. Всі пісні, кліпи і манера виконання - одна причесана довга, нудна пісня. З середини 90-х одна і та ж накрохмалена зачіска, макіяж і коротка спідниця. Ми всі виросли і помінялися, а вона застрягла в тому образі вже 20 років", "Все боїться випасти з образу. Вона вже і Кіркорову нецікава", "Вона явно розраховувала на більший успіх, вибираючи для себе російський шоу-бізнес, в який вклалася чимало. Але, мабуть, її обігнали багато і за переглядами, і по преміях, і по залах. Тому що душа пішла", - написали в коментарях користувачі.

Як повідомляв УНІАН, шанувальники Ані Лорак запідозрили співачку під час вагітності. На свіжому знімку співачка позує у просторому платті, приховує її струнку фігуру, що і наштовхнуло шанувальників на думки про вагітність артистки.