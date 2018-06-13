Кліп ONUKA побореться за звання найкращого музичного відео у Берліні

"Знайти себе у шорт-листі BFFF - ознака того, що ми рухаємося в правильному напрямку", - сказала Ната Жижченко.

Кліп української групи ONUKA на трек Vidlik побореться за перемогу у чотирьох номінаціях Berlin Fashion Film Festival - одного з головних фестивалів fashion-фільмів у світі. Серед конкурентів ONUKA - Кеті Перрі і австралійський музикант Ry X.

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Як передає Фокус, кліп буде боротися за головний приз фестивалю в категорії "найкраще музичне відео". Також він представлений ще в трьох номінаціях – "найкращий новий артист", "художник-постановник" і "стайлінг". Фестиваль пройде 12-13 липня. Тоді ж стануть відомі переможці конкурсної програми.

"Круто, коли робота української команди отримує визнання за межами нашої країни. Знайти себе в шорт-листі BFFF - ознака того, що ми рухаємося в правильному напрямку. Так, попереду ще багато роботи. Але, коли тільки в одному місті з тобою працюють такі профі своєї справи, як Patoka Studio або Radioaktivefilm, правда, є стимул робити свою справу з кожним днем тільки краще", - зазначила Ната Жижченко, лідер групи ONUKA.

Кліп на трек Vidlik з однойменного міні-альбому, присвяченого Чорнобилю, вийшов в квітні 2016 року. Відео на даний момент зібрало 4,2 мільйона переглядів на YouTube. Кліп зняла режисер Ганна Бурячкова, а продакшеном займалася студія Radioaktivefilm. За стиль і мейк-ап відповідала команда Patoka Studio і ERTEQOOB.

Як повідомляв УНІАН, після вибухового виступу на Євробаченні-2017 ONUKA потрапила в європейські чарти iTunes.